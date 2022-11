POL-BI: Einbruch über den Balkon

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Altenhagen - Am Donnerstag, 03.11.2022, erhielt ein unbekannter Mann mit einem Trick Zugang zur Wohnung einer Bielefelderin in der Straße Brockeiche. Er entwendete das Portemonnaie der Frau und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Der Trickdieb klingelte gegen 14:30 Uhr bei der Seniorin, gab sich als Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung aus und bat um eine ...

