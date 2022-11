Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch in Enger

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Kreis Herford/ Enger - Am Donnerstag, 03.11.2022, gab mindestens ein Polizeibeamter bei einem Einsatz im Bereich Auf dem Esch in Belke-Steinbeck im Kreis Herford Schüsse auf einen 59-jährigen Mann ab, der dabei schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann bei dem Polizeieinsatz auf dem Grundstück eines Wohngebäudes gegen 21.30 Uhr mit einem Messer agiert und zuvor Teile des Gebäudes in Brand gesetzt haben. Die Bielefelder Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der Herforder wurde durch die Schüsse und durch die Rauchgase des Brandes schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

