Polizei Bielefeld

POL-BI: Von Fahrzeug erfasst: Passant tritt hinter Bus hervor

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Am Mittwoch, 02.11.2022, kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einem Passanten, nachdem er aus einen Bus ausgestiegen war und die Straße Kantensiek überqueren wollte.

Die 50-jährige Bielefelderin befuhr gegen 16:55 Uhr mit ihrem Hyundai Tucson die Straße Kantensiek in Richtung Artur-Ladebeck-Straße. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Straße Burgsteig abzubiegen. Kurz vor der Einmündung stand ein Bus auf dem gegenüberliegenden Fahrstreifen an einer Haltstelle.

Plötzlich trat ein Passant auf die Fahrbahn. Die Bielefelderin bremste ihren Wagen stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger, ein 33-jähriger Bielefelder, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 33-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte.

