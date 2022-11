Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecs gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Schildesche - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 01.11.2022, und zu Mittwoch, 02.11.2022 zwei angeschlossene E-Bikes aus einer Garage und einem Carport entwendet.

Ein 45-jähriger Bielefelder erstatte eine Strafanzeige, weil das Pedelec seiner Frau zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, an der Beethovenstraße gestohlen wurde. Das Zweirad war mit einem Schloss an der Garagenwand verbunden. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Damenrad der Marke KTM Macina Sport Pro Trapez. Auf dem Gepäckträger befand sich ein Kindersitz.

An der Bünder Straße verschwand ein beiges Pedelec der Marke Cube Kathmandu Hybrid Pro 625, das ein 56-jähriger Anwohner mit einem Schloss an einem Pfeiler seines Carports gesichert hatte. Er grenzte den Tatzeitraum zwischen Dienstag, 20:45 Uhr, und Mittwoch, 07:20 Uhr, ein. Neben dem Fahrrad verschwand auch das Faltschloss an dem Tatort in Nähe der Einmündung der Apfelstraße.

