POL-BI: Wildzaun fängt Roller-Fahrer auf

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Babenhausen - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Freitag, 28.10.2022, gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Noldestraße, in Höhe Liebermannstraße, verschafft. Sie entkamen nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Zuerst versuchten die Einbrecher vergeblich über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Als dieses misslang, verschafften sie sich ...

