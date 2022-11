Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Babenhausen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Babenhausen - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Freitag, 28.10.2022, gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Noldestraße, in Höhe Liebermannstraße, verschafft. Sie entkamen nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zuerst versuchten die Einbrecher vergeblich über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Als dieses misslang, verschafften sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang und durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut.

Die Tatzeit liegt im Zeitraum von 18:30 Uhr am Donnerstag, den 27.10.2022, und 19:00 Uhr am Freitag, den 28.10.2022.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell