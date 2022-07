Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 207 vom 29.07.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Straftaten:

Geilenkirchen-Würm/Leiffarth - Diebstähle aus Pkw -

In der Nacht zu Donnerstag, 28. Juli, stahlen unbekannte Täter Gegenstände aus parkenden Fahrzeugen in den Ortschaften Würm und Leiffarth. Aus einem Fahrzeug, dieses stand an der Straße In der Kummet in Würm, wurde ein Paket entwendet. Ebenfalls in Würm wurden aus einem an der Rückstraße parkenden Wagen Bargeld, Zigaretten sowie eine Arbeitstasche entwendet. In Leiffarth an der Linderner Straße war die Beute ein Fahrzeugschlüssel sowie Bonbons.

Geilenkirchen-Waurichen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Dienstag, 26. Juli, 19:00 Uhr und Donnerstag, 28. Juli, 17:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Hasselter Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Übach-Palenberg - Tatverdächtiger bei versuchtem Einbruch angetroffen

Am Freitag, 29. Juli gegen 01:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Person, die versuchte in die Lagerhalle eines Geschäftes auf der Daimlerstraße einzudringen. Der Zeuge informierte per Notruf die Polizei, die den Tatverdächtigen noch am Tatort antraf und vorläufig festnehmen konnte. Bei dem 25-jährigen Tatverdächtigen wurden diverse Einbruchswerkzeuge aufgefunden.

Erkelenz - Diebstahl eines Mofas -

Ein rot-schwarzes Mofa, welches zum Tatzeitpunkt mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet war, wurde durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug parkte an der Kölner Straße. Die Tat wurde zwischen 23.10 Uhr am Mittwoch (27. Juli) und 10.45 Uhr am Donnerstag (28. Juli) begangen.

Wegberg-Rickelrath - Bargeld und Leergutbons erbeutet

Aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Angerweg, stahlen Unbekannte zwischen dem 27. Juli (Mittwoch), 15 Uhr und dem 28. Juli (Donnerstag), 11 Uhr, Bargeld und Leergutbons.

Sonstiges:

Kreis Heinsberg - Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 1. bis zum 8. August 2022 -

Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen Zu schnelles Fahren gefährdert alle überall Zu Ihrer Sicherheit planen wir in der kommenden Woche an folgenden Stellen Geschwindigkeistkontrollen:

- Heinsberg: Gladbacher Straße und Waldfeuchter Straße - Geilenkirchen: Landstraße und Martin-Heyden-Straße - Erkelenz: L3, Lauerstraße, Lindchesweg - Selfkant: B56 - Hückelhoven: Oberbrucher Straße und Gladbacher Straße

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell