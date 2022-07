Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl aus Pkw

Wegberg-Rickelrath (ots)

Ein Anwohner der Straße Schmitzweg hörte gegen 3.35 Uhr am 28. Juli (Donnerstag) verdächtige Geräusche aus seiner Hauseinfahrt. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass die Heckklappe seines Pkw geöffnet war. Zudem sah er eine männliche Person, die ganz in der Nähe seiner Einfahrt damit beschäftigt war, den Inhalt eines Fotorucksacks sowie eines Fotokoffers, die sich im Kofferraum seines Fahrzeugs befunden hatten, in eine mitgebrachte, pinke Einkaufstasche zu verstauen. Daraufhin ging der Wegberger zu dem Fremden, hielt ihn am Oberteil seines dunklen Jogginganzugs fest und sprach ihn an. Der Mann antwortete in einer fremden Sprache, riss sich los und flüchtete über die Dülkener Straße in Richtung Niederkrüchten. Dabei stahl er eine Fototasche mit einem 400 mm Objektiv der Marke Nokia. Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er war mit einen dunklen Jogginganzug und weißem Basecap mit frontseitigem Emblem bekleidet. Wer hat den Mann beobachtet oder kann weitere Angaben zur Tat machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell