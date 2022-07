Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Rohbauten

Heinsberg (ots)

Zwischen dem 22. Juli (Freitag) und dem 27. Juli (Mittwoch) drangen unbekannte Täter in drei Rohbauten ein und entwendeten daraus Gegenstände. An der Straße Klevchen wurde die Baustellentür eines Rohbaus aufgebrochen und daraus Kupferkabel entwendet. An der Schafhausener Straße stahlen die Täter Rohre aus einem Rohbau und aus einem im Bau befindlichen Gebäude eines Kindergartens zirka 40 bis 50 Meter Kabel. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu diesen Taten auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell