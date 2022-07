POL-HS: Zeugen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots) - Unbekannte Täter drangen in ein Gebäude an der Merbecker Straße ein, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Anschließend stahlen sie aus einem Büro eine unbekannte Menge Bargeld. Die Tat wurde zwischen 19 Uhr am 26. Juli (Dienstag) und 2.17 Uhr am 27. Juli (Mittwoch) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

