POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Geilenkirchen (ots) - Indem sie die Tür aufhebelten, drangen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (26. Juli) in einen Lagercontainer ein, der an der Sittarder Straße steht. Was sie daraus entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr