Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gehbehinderte Frau geschlagen

Wegberg (ots)

Am Freitag, 22. Juli, gegen 11 Uhr, fuhr eine gehbehinderte 65-jährige Frau mit ihrem E-Mobil auf dem Bürgersteig der Straße Am Bahnhof, als ihr in Höhe eines dortigen Getränkemarktes ein Mann entgegenkam. Dieser sah nur auf sein Handy und bemerkte offensichtlich nicht die entgegenkommende Wegbergerin, so dass sie ihm zurief, er solle vorsichtig sein. Der Mann blickte jedoch nicht auf, sondern stieß ihrer Ansicht nach absichtlich gegen den Außenspiegel des E-Mobils, als sie an ihm vorbeifuhr. Daraufhin beschimpfte die Frau nach eigenen Angaben den Mann, woraufhin dieser sich umdrehte, zu ihr zurückkam und ihr mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf schlug. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann war groß, schlank, dunkel gekleidet und trug ein Basecap, die er ins Gesicht gezogen hatte. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg gegeben werden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

