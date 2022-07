Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Erkelenz-Venrath (ots)

Zwei Jugendliche haben am Montag (25. Juli) die Glasscheibe des Wartehäuschens einer Bushaltestelle an der Kuckumer Straße beschädigt. Zeugen konnten die Tat gegen 22:45 Uhr beobachten. Sie beschrieben einen der Täter als etwa 15 bis 20 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, mit blonden Haaren und Kapuzenpullover. Die Kleidung war insgesamt dunkel. Beide Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht auch die Möglichkeit online Hinweise zu geben über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell