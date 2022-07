Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse entwendet

Hückelhoven (ots)

Ein 87-jähriger Mann wurde am Mittwoch, 27. Juli, gegen 15.40 Uhr, bestohlen, als er seine Einkäufe in seinen Pkw einlud, der auf dem Netto Parkplatz an der Straße Am Landabsatz parkte. Der Senior beugte sich über den Kofferraum seines Fahrzeugs, als die Täter ihm die Geldbörse mit Bargeld aus der hinteren Hosentasche zogen. Er konnte erkennen, dass es sich bei den Tätern um zwei weibliche Personen sowie eine männliche Person handelte. Alle waren 35 bis 40 Jahre alt und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Deshalb fragt die Polizei: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

