Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub-Opfer stürzt bei Verfolgung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Boulevard ist ein Mann am Mittwoch, 02.11.2022, bei der Verfolgung von zwei Räubern gestürzt. Das Duo verschwand mit seinem Portemonnaie und Handy in Richtung des Kreisverkehrs Am Güterbahnhof.

Gegen 22:50 Uhr befand sich der 36-jährige Passant im Bereich der Treppe des Boulevards, als zwei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Nach seiner Aussage habe ihn ein Mann gewürgt und sein Portemonnaie aus einer Hosentasche gezogen. Der andere habe sein Samsung Galaxy S10 Handy aus einer anderen Hosentasche genommen. Als die beiden Verdächtigen mit seinem Geld, diversen Ausweisen und dem Mobiltelefon davon liefen, verfolgte der 36-Jährige sie. Dabei stürzte er, verletzte sich am Knie und brach die Verfolgung ab.

Nach den Angaben des Opfers sollen die beiden Tatverdächtigen arabisch gesprochen haben und ein südländisches Aussehen besitzen. Sie waren etwa 30 Jahre alt, hatten dunkle Haare, dunkle Augen und trugen Bärte. Ein Mann trug eine schwarze, der andere eine weiße Jacke.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell