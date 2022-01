Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht, Mayen, Parkplatz Im Keutel

Mayen (ots)

In der Zeit von Montag, 17.01.22; 08:45 Uhr bis 18.01.22; 18:15 Uhr, wurde auf dem Schotterparkplatz Im Keutel in Mayen (Bereich Jugendhaus), ein schwarzer Mercedes Benz (SLK)durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, den Mercedes an der Stoßstange vorne rechts und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

