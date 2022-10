Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Ware an Kasse vorbei geschmuggelt

Kaiserslautern (ots)

In einem Drogeriemarkt in der Merkurstraße ist am Mittwoch eine Diebin aufgefallen. Die 45-Jährige stand an der Kasse, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Womit sie nicht rechnete: Das Kassenpersonal forderte die Frau auf, auch die Ware aus ihrer Handtasche aufs Band zu legen. In der Tasche hatte die 45-Jährige einige Artikel aus dem Sortiment versteckt. Offensichtlich wollte sie die Ware, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbei schmuggeln. Der Diebstahl blieb allerdings nicht unbemerkt. Bei der Durchsuchung der Frau kam schließlich noch weiteres Diebesgut zum Vorschein. In ihrem Hosenbund hatte sie einen Allzweckreiniger versteckt. Waren im Wert von mehr als 50 Euro versuchte die 45-Jährige zu stehlen. Die Frau blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell