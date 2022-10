Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug verhindert; Brand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass Kriminelle, die am Mittwoch eine Esslingerin betrügen wollten, glücklicherweise leer ausgegangen sind. Die 68-Jährige hatte im Laufe des Nachmittags einen Anruf von einem selbsternannten Polizeibeamten bekommen. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und diese daher festgenommen wurde. Für ihre Freilassung verlangte der Anrufer eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Als das Opfer den Forderungen nachkommen und den Geldbetrag bei ihrer Bank abheben wollte, wurde der Bankangestellte stutzig und verständigte die Polizei. So flog der Schwindel auf und der Betrugsversuch konnte rechtzeitig verhindert werden. (rn)

Esslingen (ES): Brand in Schultoilette

Starker Rauch aus der Jungentoilette einer Schule in der Breitenstraße hat am Donnerstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein Schüler Rauch aus der Sanitäranlage im zweiten Obergeschoss und verständigte seine Lehrerin, die daraufhin den Notruf wählte. Die Schule wurde im Anschluss geräumt. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. In einer der Kabinen und einem Waschbecken war offensichtlich mutwillig Papier in Brand gesetzt worden, das schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. Bis auf das zweite Obergeschoss können sämtliche Räumlichkeiten der Schule wieder genutzt werden. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. (rn)

Aichwald (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Im Garten eines Grundstücks in der Panoramastraße endete die Fahrt eines Audi am Donnerstagmorgen. Ein 82-Jähriger war gegen neun Uhr mit seinem Audi A3 auf der Panoramastraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er den Gehweg und durchbrach eine Hecke, bevor er im dahinterliegenden Grundstück unmittelbar an einer Gartenhütte zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Audi nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer, der am Donnerstagmittag auf der K6911, der Pfrondorfer Steige, einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 13.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad KTM Duke auf der Kreisstraße von Pfrondorf in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er, dass eine vorausfahrende 27-Jährige mit ihrem Honda Civic verkehrsbedingt bremsen musste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, prallte er mit seinem Motorrad ins Heck des Pkw und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend in die Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 1.300 Euro geschätzt. (cw)

