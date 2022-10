Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Einbruch; Verkohlte Pizza

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Klosterallee ereignet hat. Gegen 18 Uhr war es dort zu einem Handgemenge zwischen einem 23-Jährigen und einem 26 Jahre alten Mitbewohner gekommen. Dabei sollen offenbar auch ein Messer und Pfefferspray eingesetzt worden sein. Beide Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 26-Jährigen ambulant und brachte den Jüngeren zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 59-Jährige beim Sturz von ihrem Fahrrad am Mittwochnachmittag in Neckarhausen erlitten. Die Frau war kurz nach 14 Uhr mit dem Rennrad auf der Nürtinger Straße in Richtung Nürtingen unterwegs. Dabei stürzte sie auf Höhe der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße aus noch ungeklärter Ursache zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Owen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Pkw-Lenker sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L1210 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 28-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Landesstraße von Owen in Richtung Beuren unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Hofes bemerkte er zu spät, dass der vorausfahrende, 51 Jahre alte Lenker eines Seat Cupra Ateca verkehrsbedingt bremsen musste. Daraufhin krachte der 28-Jährige mit seinem Mercedes in das Heck des Seat. Beide Fahrzeuglenker wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der 28-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 9.000 Euro beziffert. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausgerückt. (rn)

Aichtal (ES): In Rathaus eingebrochen

Ins Rathaus in der Waldenbucher Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher zunächst über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Nachfolgend brach er mehrere verschlossene Bürotüren auf und durchsuchte in den Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Pizza vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders hat am frühen Donnerstagmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Schwärzlocher Straße geführt. Gegen vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Nachbarn aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus den Alarm eines Rauchmelders gehört hatten und auf Klingeln und Klopfen zunächst niemand öffnete. Die Feuerwehr, die mit 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Nachdem der Wohnungsinhaber öffnete, stellte sich heraus, dass dieser sich eine Pizza im Ofen zubereiten wollte und dabei eingeschlafen war. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Abgesehen von der völlig verkohlten Pizza war kein nennenswerter Schaden entstanden. (cw)

Mössingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der am Mittwochnachmittag im Feierabendverkehr auf der B27 zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Ein 49-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem VW Passat auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Im Bereich der Fahrbahnverengung am Ende der Ofterdinger Steige bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende 30-Jährige mit ihrem VW up! verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte ihr ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der up! noch auf einen davor fahrenden Renault Megane einer 56-Jährigen aufgeschoben. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt, wollte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Fahrerin des VW up! wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Unfall zwischen Radfahrern

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Friedrichstraße musste ein Elfjähriger zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad hinter einem gleichaltrigen Radler die ansteigende Friedrichstraße. Dabei kam es zu einer Berührung der Räder, woraufhin der Hinterherfahrende zu Boden stürzte. Der hinzugerufene Rettungsdienst untersuchte den Jungen vor Ort. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen an der Einmündung Buhren-/ Beethovenstraße. Ein 21-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Buhrenstraße in Richtung Beethovenstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer in Richtung Bahnhof fahrenden 43-Jährigen und stieß mit deren Tesla zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall gedreht und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Die 43-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Im Einmündungsbereich zusammengestoßen

Am Mittwochmorgen ist es im Bereich der Einmündung Münzgasse/Bierweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 29-Jährige wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW von der Münzgasse aus nach links auf den Bierweg abbiegen. Hierbei hatte sie sich offenbar zu weit nach links eingeordnet, sodass der 51 Jahre alte Lenker eines Hako Multicar, der vom Bierweg nach rechts in die Münzgasse einbiegen wollte, zunächst anhalten musste. Die 29-Jährige fuhr in der Folge in den Einmündungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Daewoo einer 23-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW anschließend noch gegen das Multicar geschoben. Sowohl die 23- als auch die 29-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ihre beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (rn)

