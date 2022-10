Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Schaden; PKW gestohlen; In mehrere Firmen eingebrochen

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Unfall auf der B28

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B28 in Richtung Tübingen geführt. Ein 59-Jähriger wollte kurz nach 9.30 Uhr im Bereich der dortigen Geschwindigkeitsmessanlage aufgrund einer Baustelle vom linken auf den rechten der beiden Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte der Pick-Up mit der hinteren Ecke des bereits dort fahrenden VW Caddy einer 40-Jährigen. Der Caddy geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die linke Schutzplanke und kippte auf die linke Seite. Die 40-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Toyota war nach dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen worden und dort gegen die Schutzplanken sowie die Messanlage geprallt. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen, den Schutzplanken und der Messanlage dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro belaufen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B28 in Richtung Tübingen bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Aichwald (ES): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, hat ein Unbekannter einen in der Aichschiesser Straße in Schanbach angestellten Mercedes SL 500 in Schwarz gestohlen. Das Fahrzeug mit dem schweizerischen Kennzeichen SO127612 war dort auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich des Kreisverkehrs geparkt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 07153/307-0 an den Polizeiposten Plochingen. (rn)

Rottenburg (TÜ): In Firmengebäude eingebrochen (Zeugenaufruf)

In mehrere Firmen im Industriegebiet Siebenlinden ist zwischen Dienstag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, sechs Uhr, eingebrochen worden. Den aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über Fenster oder Türen Zutritt zu fünf bislang bekannten Firmen in der Wilhelm-Maybach-Straße, der Bellinostraße sowie der Graf-Benzel- und der Siebenlindenstraße. Im Inneren der Firmen suchten die Einbrecher nach Stehlenswertem und machten sich in einem Fall an einem Tresor zu schaffen, dessen Inhalt sie mitgehen ließen. Gegen drei Uhr wurden die Tatverdächtigen in der Bellinostraße offenbar von einer Reinigungskraft gestört und flüchteten. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Wert des Diebesguts und des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07472/9801-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell