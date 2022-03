Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer Mercedes Benz beschädigt

Geldern (ots)

Am Sonntag (6. März 2022) zwischen 14:20 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Hotelparkplatz an der Danziger Straße einen grauen Mercedes. Am hinteren linken Kotflügel des Mercedes wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt, ohne die Polizei hinzuzuziehen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

