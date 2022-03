Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Sachbeschädigung an PKW

Zeugen gesucht

Uedem (ots)

Bereits in der Zeit von Mittwoch (02.03.2022), 22:00 Uhr bis Donnerstag (03.03.2022), 11:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem am Stadtweg-Ost unter einem Carport geparkten PKW.

Unbekannte Täter hatten nach ersten Erkenntnissen einen Silvesterböller unter einem Scheibenwischer des VW Golfs angebracht und gezündet. Hierbei wurde die Windschutzscheibe des Wagens massiv beschädigt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

