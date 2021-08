Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel- Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am 11.08.2021, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 80- Jähriger aus Warendorf mit seinem Pkw die L793 von Warendorf nach Münster. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der 80- Jährige einen medizinischen Notfall. Dadurch kam er nach links vom Fahrstreifen ab und stieß gegen einen entgegen kommenden Milchtransporter. Dieser wurde von einem 58- Jährigen aus Lüdinghausen geführt. Es kam zum Zusammenstoß kurz vor der Bereichsgrenze nach Münster. Der 80- Jährige wurde einem umliegenden Krankenhaus schwer verletzt zugeführt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Lkw- Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 30000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Anschluss wurde die Fahrbahn im Hinblick auf ausgelaufene Betriebsstoffe gereinigt. Die L793 war für die Dauer von ca. drei Stunden vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell