POL-WAF: Ennigerloh. Stein geworfen und gegen Auto getreten - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Sonntagmorgen (08.08.2021, 01.40 Uhr) als Unterstützung für das Ordnungsamt zum Olympiabad in Ennigerloh gerufen worden.

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten das Gelände rund um das Olympiabad im Blick, da dort vermehrt Ruhestörungen gemeldet wurden. Im Bereich des Treppenaufgangs trafen die beiden in ihrem Auto auf eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher. Diese Gruppe rief den Mitarbeitern entgegen, dass sie das Gelände verlassen sollen. Einer der Jugendlichen trat zudem gegen das Auto und bewarf es mit einem Stein. Anschließend flüchteten die Jugendlichen über den angrenzenden Bahnübergang Richtung Westkirchener Straße. Einer der Jugendlichen hatte vermutlich eine graue Jogginghose und ein graues Oberteil an. Ein weiterer Jugendlicher trug vermutlich einen weißen Kapuzenpullover.

Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben oder hat sie beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

