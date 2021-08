Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Leichtverletzte nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, in einen Graben gefahren, mit dem Auto überschlagen und auf dem Dach liegen geblieben - das ist heute (10.08.2021, 08.30 Uhr) einer 25-Jährigen in Beckum passiert.

Die Beckumerin war mit ihrem Auto auf der B 58 Richtung Diestedde unterwegs. In einer Doppelkurve wurde sie durch Sonnenreflexionen auf der Straße geblendet und fuhr vermutlich deswegen nach rechts auf den Grünstreifen. Sie steuerte gegen, geriet auf die Gegenfahrbahn, fuhr darüber hinweg, überschlug sich mit dem Auto und blieb auf dem Dach im linken Straßengraben liegen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die leicht verletzte 25-Jährige in ein Krankenhaus.

Die B 58 war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell