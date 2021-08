Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen verhindern Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Zwei Zeugen ist es zu verdanken, dass ein betrunkener Mann in Beckum nicht mehr selbstständig Auto gefahren ist.

Die beiden 70 und 73 Jahre alten Zeugen haben den Beckumer am Montag (09.08.2021) gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Vorhelmer Straße gesehen. Der 56-Jährige sei mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren. Als er ausstieg habe er bereits Schwierigkeiten gehabt geradeaus zu laufen. Da der Mann einen alkoholisierten Eindruck machte, warteten die Zeugen aus Vellern bis der Mann aus dem Geschäft raus kam und sprachen ihn an. Da er nach dem Gespräch erneut Alkohol trank, entschieden sich die beiden, dass einer den Mann in seinem Auto nach Hause bringt. So verhinderten sie, dass er wieder alkoholisiert Auto fährt. Außerdem informierten die beiden umgehend die Polizei.

Polizisten fuhren vom Parkplatz direkt zu dem Beckumer. Zur weiteren medizinischen Behandlung und der Entnahme einer Blutprobe wurde der 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

