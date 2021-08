Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Mann wehrt sich gegen Rettungsmaßnahmen

Warendorf (ots)

Am Freitagabend (06.08.2021, 20.04 Uhr) haben Polizisten die Besatzung eines Rettungswagens in Oelde unterstützt.

Die Kräfte des Rettungswagens waren dabei einen 33-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück medizinisch am Bahnhofsvorplatz zu versorgen. Der Feuerwehr wurde eine hilflose Person gemeldet. Während der Behandlung widersetze sich der Mann aggressiv den Hilfsmaßnahmen der Rettungskräfte. Der 33-Jährige wirkte stark alkoholisiert und zeigte körperliche Ausfallerscheinungen. Auch den hinzugerufenen Polizisten trat der Mann aggressiv gegenüber. Als sie versuchten den Mann zu fixieren, wehrte er sich massiv. Bei dem Hinweis nach einem freiwilligen Atemalkoholtest spuckte er in Richtung einer Polizistin. Die Polizisten legten dem Rheda-Wiedenbrücker schließlich Handschellen an und brachten ihn zum Streifenwagen, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Auf dem Weg zum Auto sperrte sich der Mann gegen die Maßnahmen und auch im Auto wehrte er sich weiter massiv und trat nach den Polizisten. Auch an der Wache sperrte sich der 33-Jährige dagegen ins Gewahrsam zugehen.

Im Gewahrsam war ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zunächst nicht möglich. Als dieser etwas später durchgeführt wurde, war er positiv.

