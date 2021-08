Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Falsche Polizisten unterwegs

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Männer haben sich am Samstag (07.08.2021, 16.20 Uhr) als Polizisten in Ahlen-Dolberg ausgegeben.

Ein 29-jähriger Mann aus Dolberg meldete sich bei der echten Polizei über den Notruf 110 und gab an, dass zwei Männer bei ihm geklingelt hätten. Die Männer seien zu dem Mehrfamilienhaus am Asternweg gekommen und hätten sich als Mitarbeiter der Polizei Ahlen ausgegeben. Sie fragten den 29-Jährigen, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der Zeuge die Frage bejahte, verließen die Männer das Haus und stiegen in einen schwarzen VW Passat.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: beide circa 35 Jahre, sprechen akzentfrei Deutsch, trugen blaue Jeans. Ein Mann hatte ein weißes Hemd an und war rasiert, der andere trug eine schwarze Lederjacke und einen Vollbart.

Amtsanmaßung ist nach dem Strafgesetzbuch §132 strafbar. Bei einer Anzeige kann eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe folgen.

Sind die "falschen Polizeibeamte" noch bei anderen Personen in Ahlen-Dolberg aufgetreten? Wer hat die Männer in der Umgebung oder dem Auto gesehen? Hinweise an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

