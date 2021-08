Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Widerstand gegen Polizisten

Warendorf (ots)

Am Samstag (07.08.2021, 23.34 Uhr) sind Polizisten zu einem Einsatz in Ahlen gerufen worden - ein Mann würde an der Weststraße/Kampstraße randalieren.

Die Beamten trafen an der beschriebenen Stelle auf einen 33-Jährigen, der Anzeichen für Alkoholkonsum zeigte und keine Schuhe mehr trug. Der Aufforderung sich auszuweisen kam er nicht nach und war bereits zu Beginn der Befragung verbal aggressiv. Die Beamten durchsuchten den Mann daraufhin nach Personaldokumenten, der 33-Jährige wehrte sich dagegen. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnten die Polizisten dem Randalierer Handschellen angelegen. Während der Durchsuchung wehrte er sich weiterhin so stark, dass ihn die Polizisten zu Boden bringen mussten, dabei wurde ein Kollege leicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Gewahrsam.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

