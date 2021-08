Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Rettungswerkzeuge der Feuerwehr gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (05.08.2021) und Freitagabend (06.08.2021) in ein Gebäude der Feuerwehr Warendorf eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 17.00 Uhr (Donnerstag) und 19.15 Uhr (Freitag) Zugang zu dem verschlossenen Gebäude des Löschzuges Warendorf in der Bauerschaft Vohren verschafft. Hier stahlen sie aus einem Rüstwagen unter anderem eine Rettungsschere und einen Rettungsspreizer. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch in das Gebäude oder den Verbleib der Werkzeuge geben? Wer hat Informationen zu den Tätern oder diese beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell