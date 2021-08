Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag (07.08.2021) auf Sonntag (08.08.2021) sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Warendorf eingebrochen.

Der Täter hat sich alleine oder durch Mithilfe eines/mehrerer Komplizen zwischen 23.00 Uhr und 09.15 Uhr Zugang zu der Erdgeschosswohnung verschafft. Dabei nutzte er ein auf Kipp stehendes Fenster in dem Haus an der Klosterstraße. In der Wohnung stahl der Täter Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Wer hat den Einbruch oder verdächtige Personen in der Nähe gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

