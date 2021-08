Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Junge Frau bedroht - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Eine 18-Jährige ist am Sonntagmorgen (08.08.2021, 03.55 Uhr) von einem Unbekannten in Sendenhorst bedroht worden.

Die junge Frau war in der Nähe einer Bankfiliale an der Kirchstraße unterwegs, als ein Mann auf sie zukam. Dieser hielt ein Taschenmesser in der Hand und bedrohte die Sendenhorsterin verbal. Die 18-Jährige ging daraufhin weiter und verließ die Stelle, der Mann folgte ihr nicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug einen beigefarbenen Kapuzenpulli, ein weißes T-Shirt und eine beige oder grüne Hose.

Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell