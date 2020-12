Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigungen durch Graffiti

LingenLingen (ots)

In der Lingener Innenstadt ist es Ende Oktober im Bereich der Marienstraße sowie des Neuen Rathauses zu Farbschmierereien gekommen. Unbekannte Täter brachten mit rosa und weißer Farbe Schriftzüge an die Außenfassaden der Gebäude an. Zudem wurde der Kopf einer Betonskulptur im Bereich des Parkhügels mit schwarzer Farbe beschmiert.

Die Polizei Lingen sucht nach Zeugen. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer (0591) 870 entgegengenommen.

