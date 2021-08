Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Lagerhalle

Warendorf (ots)

Eine Lagerhalle in Wadersloh war das Ziel von Einbrechern.

Der oder die Täter haben sich in den vergangenen Wochen Zugang zu der Lagerhalle an der Stromberger Straße verschafft. In der Halle sind sie in einen untergestellten Wohnwagen eingebrochen und haben einen Receiver gestohlen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat in den vergangenen Wochen verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

