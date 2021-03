Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Geldbeutel nach Einkauf gestohlen

Warendorf (ots)

Am Montag (22.03.2021, 13.10 Uhr) ist eine 53-jährige Frau in Sendenhorst Opfer eines Trickbetruges geworden.

Die Ahlenerin lud nach einem Einkauf in einem Supermarkt an der Straße Osttor Einkäufe in ihr Auto. Kurz danach sprach sie ein Mann aus einem Auto heraus an und verwickelte sie in ein Gespräch. Anschließend stellte die 53-Jährige fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Vermutlich könnte ein zweiter Beteiligter die Zeit der Ablenkung genutzt und das Portemonnaie gestohlen haben.

Der Mann, der die Ahlenerin in ein Gespräch verwickelte, wird wie folgt beschrieben: circa 55 Jahre alt, südländischen Typs, kurze dunkle Haare, fuhr einen älteren grauen Ford Kuga mit EU-Kennzeichen.

Wer kann Angaben zu dem Mann oder dem mutmaßlichen zweiten Beteiligen machen? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

- Wertsachen wie Geldbeutel, Handy, Schlüssel und Co eng am Körper tragen und niemals unbeobachtet lassen. - Am besten verstauen Sie die Wertsachen in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung. - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt oder Sie durch ein Gespräch ablenkt.

Alles rund um den Taschendiebstahl finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Beratung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

