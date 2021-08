Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. 3 verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am heutigen Montag Nachmittag (09.08.2021, 14.15 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall in Drensteinfurt in Kenntnis gesetzt. In Folge des Zusammenstoßes verletzten sich zwei Personen schwer und eine Person leicht.

Zur Unfallzeit befuhr ein 83-jähriger Mann aus Hamm, gemeinsam mit seiner 84-jährigen Beifahrerin, die Bundesstraße 58 aus Richtung Ascheberg kommend in Fahrtrichtung Hamm. Gleichzeitig beabsichtigt eine 43-jährige Frau aus Drensteinfurt die Kreuzung B 58 / B 63 / Ahlener Weg in Richtung Drensteinfurt zu queren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW im Kreuzungsbereich.

Rettungswagen transportierten sowohl die beiden schwerverletzten Senioren, als auch die leichtverletzte Drensteinfurterin zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es für ca. 2 Stunden zu leichten verkehrsbehinderungen im Breich der Kreuzung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell