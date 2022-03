Bedburg-Hau (ots) - Am Samstag (05.03.2021) kam es an der Kreuzung Alte Landstraße / Dechantshof zu einem Alleinunfall mit Personenschaden. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein 27-jährger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem Motorrad als er von der Straße Dechantshof kommend nach rechts auf die Alte Landstraße in Richtung Schmelenheide abbiegen wollte. Bei ...

mehr