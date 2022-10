Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Container und Pkw aufgebrochen; Verkehrskontrollen; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Container aufgebrochen

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Dienstag, neun Uhr, in der Siemensstraße in Unterhausen an einem Bürocontainer zu schaffen gemacht. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er eine Kaffeemaschine sowie einen Werkzeugkoffer. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein Unbekannter hat im Laufe des Wochenendes ein im Bereich Stuttgarter-/ Möhringer Straße abgestelltes Baustellenfahrzeug aufgebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 16.15 Uhr, hebelte der Täter ein Fenster des Pritschenwagens auf und entwendete zwei auf der Rückbank liegende Trennschleifer sowie Akkus. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim/Nürtingen (ES): Verkehrskontrollen anlässlich einer Tuningveranstaltung

Anlässlich einer Tuningveranstaltung auf dem Verkehrsübungsplatz Kirchheim haben Spezialisten der Verkehrspolizei sowie Beamte der Polizeireviere Albstadt, Esslingen und Kirchheim am Sonntag zwischen neun und 15 Uhr bei Kontrollen zahlreiche Fahrzeuge beanstandet. An den eingerichteten Kontrollstellen auf den Zufahrtswegen in Nürtingen und Kirchheim wurden insgesamt rund 80 Fahrzeuge gezielt auf technische Veränderungen und Mängel überprüft. 15 der Fahrzeuge waren derart technisch verändert worden, dass zum Beispiel infolge des Geräusch- und Abgasverhaltens, nicht zulässiger Rad-/Reifenkombinationen oder unzulässigen Veränderungen an der Bremsanlage ihre Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei der Pkw wurden einem Gutachter zugeführt. In sieben Fällen wurde den Fahrzeuglenkern ein sogenannter Mängelbericht zur sofortigen Beseitigung des festgestellten Defizits ausgestellt. Zudem wurde im Rahmen einer der Kontrollen festgestellt, dass der 23 Jahre alte Lenker eines VW Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlaufen war, musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben. Außerdem musste der Schweizer eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro hinterlegen. Ein weiterer 23-Jähriger war ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Audi unterwegs. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sämtliche festgestellten Verstöße werden entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Notzingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Hofackerweg ist zwischen Freitag, 17 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Wernau hat zusammen mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Motorroller kontra Fußgänger

Am Montagabend ist es auf einem Feldweg entlang der L385 zwischen Rottenburg und Weiler zum Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Fußgänger gekommen. Gegen 20.20 Uhr befuhr der 16-Jährige mit dem Roller den Feldweg. Dabei übersah er offenbar den 49 Jahre alten Spaziergänger und stieß mit diesem zusammen. Das Zweirad kippte daraufhin zur Seite und der 16-Jährige sowie seine 17 Jahre alte Mitfahrerin stürzten zu Boden. Alle drei Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 49-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Roller wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Seebronn mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Gegen acht Uhr war der 29-jährige Skoda-Lenker auf der Hindenburgstraße in Richtung Rottenburg unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Hagäckerstraße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im dortigen Graben mit den Steinen einer Dole zusammen. Danach prallte das Fahrzeug noch gegen einen Baum. Beim Unfall verletzt sich der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (mr)

Starzach (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der K6927 ereignet hat. Eine 30-Jährige war gegen acht Uhr mit ihrem VW Polo von einem Hofgut herkommend in die Kreuzung mit der Kreisstraße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt in Richtung Bad Imnau fahrenden Fiat Ducato eines 25-Jährigen. Die Polo-Lenkerin erlitt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

