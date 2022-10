Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Vermisstensuche; Rettungsaktion; Einbruch; Angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Auf Pkw aufgefahren

Sechs Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B465 verletzt worden. Ein 34-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er zwischen der Einmündung zur L230 und dem Kreisverkehr "Bei der Rayse" auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Ford S-MAX eines 46-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Fiesta-Fahrer als auch seine 44 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Auch der Lenker des S-Max und ein im Fahrzeug befindliches, sechs Jahre altes Kind erlitten leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Eine ebenfalls im S-Max befindliche 31-Jährige und ein Baby wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 39.000 Euro. Beide beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. (rn)

Eningen (RT): Vermisstensuche

Mit zahlreichen Einsatzkräften haben Rettungsdienst und Polizei im Laufe des Montags nach einem vermissten 83-Jährigen gesucht. Der Senior hatte seine Wohnanschrift in Stuttgart zuvor mit seinem Wagen verlassen. Im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen auch Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnte der Vermisste gegen 18.15 Uhr im Bereich Rangenbergle nur noch tot aufgefunden werden. (mr)

Esslingen (ES): Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 62 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf dem Bahnhofsplatz verstorben. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge querte der Mann gegen 20.50 Uhr im Bereich eines Bussteigs offenbar bei Rot zeigender Ampel eine Fußgängerfurt aus Richtung der Bahngleise kommend. Dabei prallte der Fußgänger gegen die Seite des von links kommenden Busses eines 50-Jährigen. Der 62-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und geriet teilweise unter das Fahrzeug. Mit schweren Verletzungen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen dauern an. (rn)

Esslingen (ES): Mann aus Kanal gerettet

Ein 33 Jahre alter Mann konnte am Montagabend von der Feuerwehr aus dem Hammerkanal gerettet werden. Kurz vor 19 Uhr entdeckte ein Zeuge den im Bereich der Deffnerstraße im Wasser stehenden Mann und verständigte die Einsatzkräfte. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, aus dem Wasser zu bringen. Der leicht unterkühlte 33-Jährige wurde anschließend von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus transportiert und anschließend in eine Fachklinik gebracht. (rn)

Bempflingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der K1259. Die Frau befuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem Nissan Micra die Straße in Richtung Kleinbettlingen und kam dabei mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kippe der Pkw nach links um. Mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro musste der Nissan abgeschleppt werden. (rn)

Ostfildern (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ruit

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Montagnachmittag in Ruit ereignet. Gegen 14.30 Uhr bog eine 37 Jahre alte Frau mit einem Renault von der Kronenstraße nach links in die Stuttgarter Straße ab, worauf es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden Ford einer 35-Jährigen kam. Hierbei zogen sich beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den nicht mehr fahrtauglichen Pkw dürfte sich auf etwa 18.000 Euro belaufen. (mr)

Filderstadt (ES): Kind mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Kind musste nach einem Reitunfall am Montagnachmittag in Sielmingen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Neunjährige stürzte gegen 14 Uhr auf einem Pferdehof in der Reutlinger Straße von einem Pferd und verletzte sich hierbei. Vor dem Transport mit dem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen notärztlich erstversorgt. (mr)

Denkendorf (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus im Narzissenweg ist in der Nacht zum Montag zum Ziel eines Kriminellen geworden. In der Zeit zwischen Mitternacht und drei Uhr hebelte ein noch unbekannter Einbrecher die Terrassentür des Gebäudes auf. Ein Bewohner, der auf den Lärm aufmerksam geworden war und nach dem Rechten sah, stieß anschließend auf die gewaltsam geöffnete Tür. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Essen angebrannt

Aufgrund von angebranntem Essen mussten die Rettungskräfte am Montagmittag in die Frischlinstraße ausrücken. Gegen zwölf Uhr hatte dort aufgrund des Essens ein Brandalarm in der Wohnung einer Seniorin ausgelöst. Daraufhin rückte neben der Feuerwehr auch der Rettungsdienst an. Dieser brachte die Bewohnerin aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise war es zu keinem größeren Schaden in der Wohnung gekommen. (rn)

Burladingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K7162 erlitten. Der 43-Jährige war gegen 14 Uhr mit seiner Ducati auf der Kreisstraße von Ringingen in Richtung Killer unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn lenkte, geriet sein Motorrad ins Schlingern, kippte auf die linke Seite und der 43-Jährige stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Ducati, an der Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Mehrmals mit Leitplanken kollidiert

Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 27 entstanden. Gegen 19.30 Uhr überholte eine 19-jährige Mercedes-Lenkerin, die in Richtung Balingen unterwegs war, im Bereich der Ausfahrt Hechingen-Süd ein anderes Fahrzeug und verlor beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen die Kontrolle über ihren Wagen. Der Mercedes prallte in die rechten Leitplanken und wurde von diesen zurück auf die linke Spur abgewiesen. Anschließend drehte er sich mehrfach um die eigene Achse und stieß erneut gegen die rechten Leitplanken. Der Pkw kam schließlich quer auf der rechten Spur zum Stehen. Er wurde im Anschluss abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die Richtungsfahrbahn mit Unterstützung des THW voll gesperrt werden. (mr)

