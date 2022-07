Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete am Donnerstag (14.07.2022), gegen 11 Uhr, ein dunkelgraues Herrenrad vor einem Supermarkt in der Mundenheimer Straße. Der Eigentümer kam gerade aus dem Supermarkt, als er Zeuge wurde, wie ein korpulenter Mann mit weißem T-Shirt mit dem Fahrrad davonfuhr. Der Eigentümer nahm noch zu Fuß die Verfolgung auf, verlor jedoch den Dieb schließlich aus den Augen. Am Fahrrad befand sich noch eine Tasche mit einem Smartphone. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell