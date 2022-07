Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wurde bereits am Samstag (09.07.2022) zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr von einem Motorradfahrer bedrängt und genötigt zu bremsen. Der 24-Jährige befand sich zuvor mit seinem Pkw an einer Tankstelle in der Oderstraße, als er Zeuge wurde, wie zwei Männer eine Frau verbal bedrängten, die ihren Pkw tankte. Als die Männer die Blicke des 24-Jährigen bemerkten, drohten sie ihm mit Gewalt. Der junge Mann fuhr daraufhin los. Die beiden Männer stiegen unmittelbar auf ein Motorrad und verfolgten den 24-Jährigen. Im Bereich der Auffahrt der B9 zur A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim versuchte der Motorradbeifahrer beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel abzutreten. Das Vorhaben misslang jedoch. Im Anschluss bremste der Motorradfahrer den jungen Mann bis zum Stillstand aus. Letztendlich konnte der 24-Jährige die beiden Männer abschütteln. Bei dem Motorrad soll es sich um eine dunkelgraue Harley-Davidson CVO Street Glide gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 40 und 50 Jahre alt, zwischen 1,80m und 1,90 m groß, hatte eine Glatze, breite Schultern, einen Bauchansatz und trug einen 5 bis 10 cm langen braunen Vollbart. Zudem war er im Nacken-Halsbereich tätowiert. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Motorradkleidung und eine ärmellose Lederkutte mit verschiedenen aufgenähten Patches. Der Beifahrer war zwischen 1,75m und 1,80m groß und trug ebenfalls dunkle Motorradkleidung. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell