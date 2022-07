POL-PPRP: Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte gelangten in der Nacht von Dienstag (12.07.2022) auf Mittwoch (13.07.2022) auf das Gelände einer Firma in der Georg-Herwegh-Straße. Aus einem dort abgestellten Anhänger wurden Bohrmaschinen und Kettensägen im Gesamtwert von 1000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

