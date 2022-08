Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Neubrandenburg (ots)

Am 20.08.2022 erhielten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg die Information über einen Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung des Katharinenviertels in 17033 Neubrandenburg.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.08.2022, 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr über den Balkon widerrechtlich in die Wohnung der Wohnanlage in der August-Milarch-Straße ein. Aus dieser entwendeten die Unbekannten u.a. Bargeld im dreistelligen Bereich, mehrere Münzen und einen Ring.

Die entstandene Schadenshöhe wird auf 500,00 Euro geschätzt.

Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und an das Kriminalkommissariat Neubrandenburg zur Ermittlung übergeben.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell