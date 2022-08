POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Bäckereifiliale

Malchin (ots) - Am 18.08.2022 kam es gegen 23:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt der Ortschaft Burow. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten derzeit unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Geschäfts in 17089 Burow, Neue Straße zu gelangen und sollen anschließend mit einem grauen Pkw in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Nähere Informationen zu dem Pkw liegen nicht vor. Es ist ...

