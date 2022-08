POL-NB: Versuchter Einbruch in Burow

B96/Neubrandenburg (ots) - Am Montag, den 15.08.2022 kam es auf der B96 auf Höhe des Abzweiges Groß Nemerow zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der/die Fahrzeugführer/in vom Unfallort entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin die B96 vermutlich in Fahrtrichtung Neustrelitz und kollidierte in dem Tatzeitraum ...

mehr