Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall; Weitere Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Betrugsstraftaten; Kind unsittlich berührt; Brand

Reutlingen (ots)

Jugendliche von Sattelzug touchiert

Zwei 14-Jährige haben bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Gönningen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Den aktuellen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 34-Jähriger mit einem Sattelzug die Hechinger Straße ortseinwärts und bog an der Einmündung zur Bronnweilerstraße / Hauptstraße nach links ab. Dabei schwenkte ein Ladungsträger des Sattelzugs nach rechts auf den Gehweg aus und erfasste eine dort stehende 14-Jährige am Rücken. Das Mädchen stürzte daraufhin auf eine Gleichaltrige, die ebenfalls zu Fall kam. Beide wurden anschließend vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Lkw-Fahrer, der seine Fahrt zunächst fortgesetzt hatte, konnte schließlich von Zeugen auf den Unfall hingewiesen werden. Sachschaden war nicht entstanden. (mr)

Engstingen (RT): Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Großengstingen ist eine Radfahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 17.40 Uhr wollte der 41 Jahre alte Lenker eines VW von der Trochtelfinger Straße aus nach rechts über den Gehweg hinweg auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit einer auf dem Gehweg fahrenden, 45-jährigen Radlerin, die dadurch zu Boden stürzte. Sie zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. (mr)

Reutlingen (RT): Arbeitsunfall in Ohmenhausen

Schwere Verletzungen hat ein 52-Jähriger am Mittwochmorgen bei einem Arbeitsunfall in der Turmstraße erlitten. Der Mann wollte nach aktuellem Kenntnisstand gegen 7.20 Uhr eine Plane von den Dachsparren eines Wohnhauses entfernen, als er mehrere Meter tief stürzte. Er wurde vor Ort notärztlich erstversorgt und nach der Bergung mit Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Esslingen (ES): Radlerin angefahren

Zur Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Der 20 Jahre alte Lenker eines VW war gegen 16.10 Uhr auf der Kandlerstraße in Richtung Eugenie-von-Soden-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Fleischmannstraße stieß der Wagen mit einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 39 Jahre alten Frau auf einem Liegerad zusammen. Hierbei erlitt die Radlerin nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Der Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Autofahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen zwischen Jesingen und Holzmaden ereignet. Ein Mensch verlor dabei sein Leben. Nach aktuellem Kenntnisstand der Verkehrspolizei war ein Hyundai-Lenker kurz vor sechs Uhr auf der L 1200 in Richtung Kirchheim unterwegs, als der Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw Mercedes-Benz Actros eines 53-Jährigen kollidierte. Der Pkw begann daraufhin zu brennen. Der Fahrer des Hyundai verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Lenker erlitt wie bislang bekannt ist leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, in die auch ein Sachverständiger einbezogen wurde, musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell (Stand 11.40 Uhr) noch an. Da auch Betriebsflüssigkeiten der Fahrzeuge ins Erdreich gelangt waren, werden unter Umständen auch noch Erdaushubarbeiten erforderlich sein. (mr)

Frickenhausen (ES): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben Anfang der Woche eine Frau aus Frickenhausen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Sie erhielt am Montag eine Nachricht über den Messengerdienst WhatsApp von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintlicher Sohn ausgab. Der Betrüger gaukelte seinem Opfer vor, dass er sein Handy verloren und deswegen eine neue Rufnummer hätte. Zudem täuschte er eine ausstehende Rechnung vor, die dringend beglichen werden müsse. Die Frau überwies daraufhin den geforderten Betrag auf ein ausländisches Konto. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind unsittlich berührt

Gegen einen 49 Jahre alten Mann, der am Dienstagmittag mehrere Kinder belästigt haben soll, ermittelt derzeit der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen. Der Mann begab sich gegen 13.30 Uhr zum Neuen Markt, wo sich mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren aufhielten. Dort soll er einen Zehnjährigen unsittlich berührt und offenbar auch versucht haben, sich weiteren Schülern anzunähern. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte nahmen den augenscheinlich alkoholisierten 49-Jährigen vorläufig fest und brachten ihm zum Polizeirevier, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Der Tatverdächtige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rn)

Esslingen (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Eine Seniorin ist am Dienstag im Esslinger Stadtteil Sulzgries um wertvolle Münzen und Schmuck gebracht worden. Am Nachmittag meldete sich ein selbsternannter Polizeibeamter telefonisch bei der über 80 Jahre alten Frau und gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um sie vor einer angeblich drohenden Gefängnisstrafe zu bewahren, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Aus Sorge um ihre Tochter übergab die Seniorin gegen 17.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift dutzende Münzen und Schmuckstücke an einen Abholer. Wenig später flog der Schwindel auf. Der Abholer wird als normalgroßer, rasierter Mann von gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er war mit einer blauen Fleece-Jacke bekleidet und führte möglicherweise einen von der Geschädigten übergebenen weißen Stoffbeutel mit rosafarbenen Blumen mit sich. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall im Baustellenbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 60-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Schlierbacher Straße erlitten. Die Frau war mit ihrem Seat gegen 20.45 Uhr berechtigterweise aus Richtung Schafhof kommend in die Baustelle eingefahren. Dort prallte sie mit ihrem Wagen gegen eine offenbar auf der Fahrbahn stehende Arbeitsmaschine. Dadurch lösten die Airbags am Seat aus und die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Ihr Pkw wurde so stark beschädigt, dass er anschließend abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. (rn)

Tübingen (TÜ): Brand in Wohnung

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, zu einem Wohngebäude in der Wohlboldstraße ausgerückt. Dort war in einer der Wohnungen aus noch ungekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit nicht anwesend. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich war der betroffene Teil des Wohngebäudes von der Feuerwehr geräumt worden. Die Personen konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Schömberg (ZAK): Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Renault-Lenker die K 7156 von Zepfenhan herkommend und wollte nach links auf die vorfahrtsberechtigte L 434 in Richtung Schömberg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden Mercedes eines 23-Jährigen. Dieser hatte noch versucht, nach links auszuweichen. Der Renault-Lenker sowie seine Mitfahrerin im Alter von 21 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des Mercedes sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Alle vier Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Blechschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, wir auf circa 6.000 Euro geschätzt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell