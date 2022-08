POL-MTK: Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung +++ Garagen von Dieben geöffnet +++ Heckenbrand verursacht hohen Sachschaden +++ Graffiti an Gartencenter gesprüht +++ Brand in Kellerabteil

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung, Hattersheim am Main, Schützenstraße, Sonntag, 21.08.2022, 10:45 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag kam es in der Schützenstraße in Hattersheim zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ersten Zeugenaussagen und Ermittlungen zufolge machte sich ein 42-jähriger Mann aus Dreieich gegen 10:45 Uhr mit einem Werkzeug an den Reifen eines geparkten Fahrzeugs zu schaffen. Dies sei von mehreren Personen bemerkt worden, welche ihn an der weiteren Ausführung hindern wollten. Hierauf seien beide Parteien körperlich aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung, bei der der 42-Jährige das Werkzeug gegen seine Kontrahenten eingesetzt haben soll, wurden er und mindestens drei weitere Männer leicht verletzt. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen habe der Mann aus Dreieich den Anweisungen der Beamten nicht Folge geleistet, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Im Anschluss an eine ärztliche Versorgung wurde er für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.

Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 20790 zu melden.

2. Mehrere Garagen von Dieben geöffnet, Eschborn-Niederhöchstadt, Unter den Tannen, Samstag, 20.08.2022, 03:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hatten es mehrere Diebe auf den Inhalt von Garagen in Eschborn-Niederhöchstadt abgesehen. Gegen 03:40 Uhr konnte eine Anwohnerin der Straße "Unter den Tannen" mehrere Männer beobachten, die sich an Fahrzeuggaragen zu schaffen machten. Sie informierte daraufhin die Polizei, welche kurz darauf mit mehreren Streifen umliegender Polizeidienststellen eintraf. In der Zwischenzeit war es den Unbekannten jedoch gelungen, die Flucht zu ergreifen. Es zeigt sich, dass sie zuvor mindestens drei Garagen geöffnet und mehrere Gegenstände entwendet hatten. Derzeit können noch keine genauen Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Unweit des Tatortes konnten Teile der Beute aufgefunden werden. Bei den Tätern soll es sich um vier dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Alle hätten Handschuhe getragen.

Die Polizeistation Eschborn erbittet weitere Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0

3. Heckenbrand verursacht hohen Sachschaden, Hofheim am Taunus, Cohausenstraße, Sonntag, 21.08.2022, 23:40 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend kam es in Hofheim zu einem Heckenbrand, welcher im weiteren Verlauf für einen hohen Sachschaden sorgte. Gegen 23:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Cohausenstraße entsandt, da dort eine Hecke in Vollbrand stehen solle. Tatsächlich konnte vor Ort die mehrere Meter hohe und brennende Hecke festgestellt werden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund der vom Brand ausgehenden Hitzeentwicklung wurden zwei vor der Hecke geparkte Fahrzeuge, zwei Verkehrsschilder sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 geschätzt.

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Brandermittler der Polizeidirektion Main-Taunus, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegennehmen.

4. Graffiti an Gartencenter gesprüht,

Kriftel, Am Holzweg, Donnerstag, 18.08.2022, 19:30 Uhr bis Freitag, 19.08.2022, 08:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte die Fassade eines Krifteler Gartencenters mit Graffiti verunstaltet. Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter des Centers in der Straße "Am Holzweg" die großflächige Verunreinigung fest und informierten die Polizei. Die Reinigungskosten werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

5. Brand im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses, Kelkheim, Görlitzer Straße, Samstag, 20.08.2022, 21:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend sorgte ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Görlitzer Straße in Kelkheim für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 21:30 Uhr standen mehrere Gegenstände in einem Kellerabteil des Hauses in Flammen und mussten von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Der Brand beschränkte sich auf das besagte Kellerabteil, sodass keine Wohnräume tangiert worden waren. Die Bewohner des Erdgeschosses wurden sicherheitshalber für die Dauer der Löscharbeiten aus ihren Wohnungen evakuiert. Im Anschluss konnten sie wieder uneingeschränkt ihre Wohnstätten betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen übernehmen die Brandermittler der Polizeidirektion Main-Taunus, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegennehmen.

