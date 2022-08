PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nächtlicher Brand in Hofheimer Waldgebiet +++ Einbrecher im Fokus der Kelkheimer Polizei - Sommerkampagne 2022 +++ Kontrollen mit Ordnungsämtern im östlichen Kreisgebiet

Hofheim (ots)

1. Brennender Holzstapel mit kleinerem Flächenbrand, Hofheim am Taunus, Postweg, Eselweg, Donnerstag, 18.08.2022, 22:55 Uhr

(jn)Gestern Abend meldeten mehrere Anwohner eines Marxheimer Wohngebietes um kurz vor 23:00 Uhr Brandgeruch, der zunächst nicht lokalisierbar war. Erst mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte im Wald zwischen Hofheim und Langenhain im Bereich des Post- und Eselweges ein etwa 20 x 30 Meter großer Flächenbrand ausfindig gemacht werden. Allem Anschein nach hatte das Feuer eines brennenden Holzstapels auf eine Lichtung übergegriffen. Daraufhin wurde auch die Feuerwehr zwecks Löschmaßnahmen verständigt. Diese dauerten bis etwa 02:00 Uhr an. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden

2. Bürgergespräche und Kontrollen - Einbrecher im Fokus der Polizei, Liederbach am Taunus, Kelkheim (Taunus), Eppstein, Donnerstag, 18.08.2022

(jn)Am Donnerstag wurden im Rahmen der "Sommerkampagne 2022" zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs in Liederbach, Eppstein und Kelkheim Kontrollen durchgeführt und sensibilisierende Gespräche mit Einwohnern geführt. Zunächst waren die Beamten in ziviler Kleidung in Liederbach und Kelkheim unterwegs, wo sie auf die mangelnde Sicherung von Fenstern, Garagentoren oder offenstehenden Haustüren hinwiesen. In dem Zusammenhang wurden auch Informationsbroschüren zum Thema Einbruchsschutz und Fahrradsicherung verteilt. Grundsätzlich sollten darüber hinaus bei einer längeren Abwesenheit überfüllte Briefkästen vermieden werden und die Rollläden geschlossen bleiben. Bei weiteren Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz steht Ihnen gerne Polizeioberkommissar Jürgen Seewald von der Polizeidirektion Main-Taunus für Fragen, aber auch für ein kostenloses Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 231 oder unter der E-Mail juergen.seewald@polizei.hessen.de.

Anschließend wurde gemeinsam mit der Kelkheimer Ordnungspolizei bis Mitternacht eine Verkehrskontrolle im Bereich der B 455 auf Höhe des Rettershofes betrieben. Zielrichtung war die abschreckende Wirkung auf potentielle Straftäter sowie die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Insgesamt wurden im Verlauf der etwa 50 Kontrollen mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Wiesbaden musste zwecks Blutentnahme mit auf die Wache, da sie einem Drogenvortest zufolge unter Drogeneinfluss stand.

3. Verkehrstage Ost - Eschborner Polizei kontrolliert mit Ordnungsämtern, Bad Soden am Taunus, Eschborn, Sulzbach (Taunus), Donnerstag, 18.08.2022

(jn)Gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Kommunen Bad Soden, Eschborn und Sulzbach fanden am Donnerstag Verkehrskontrollen in den entsprechenden Orten statt. Den Schwerpunkt legten die Polizisten und Ordnungspolizisten auf das Erkennen und Ahnden von Gurt- und Handyverstößen sowie mangelnde Ladungssicherung. Gegen einen Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er keine Fahrerlaubnis besaß. Auch auf den Halter des Pkw kommen nun rechtliche Konsequenzen zu. Ein weiterer Mann war ohne Gurt unterwegs und zeigte keinerlei Verständnis für die Verkehrskontrolle. Stattdessen provozierte er die Beamten, als er nach der Kontrolle wegfuhr und augenscheinlich vorsätzlich auch weiterhin auf das Anlegen der grundsätzlich lebensrettenden Rückhalteeinrichtung verzichtete. Insgesamt wurden an den drei Kontrollstellen etwa zwei Dutzend Verkehrsverstöße festgestellt. Hinsichtlich der Ladungssicherung konnte mehrfach unmittelbar nachgebessert und die Mängel vor Ort behoben werden. Folglich war in keinem Fall die Weiterfahrt beendet.

4. Diebe gehen auf Parkplatz leer aus,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Mittwoch, 17.08.2022, 04:00 Uhr bis Donnerstag, 18.08.2022, 09:00 Uhr

(jn)Auf einem Eschborner Parkplatz waren in der Nacht zum Donnerstag unbekannte Täter zugange, die sich Beute in dort abgestellten Pkw erhofften. Während die Langfinger die Heckscheibe eines Suzuki einschlugen, um in den Innenraum zu gelangen, zerstörten sie bei dem zweiten Fahrzeug, einem Dacia, die Fensterscheibe der Beifahrertür. In beiden Fällen durchsuchten die Unbekannten die Fahrzeuge, machten jedoch keine Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Heckscheibe von BMW eingeschlagen,

Hochheim am Main, Sudetenstraße, Dienstag, 16.08.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 17.08.2022, 05:45 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Heckscheibe eines in der Sudetenstraße in Hochheim geparkten BMW eingeschlagen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor, allerdings geht die Polizei von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus.

Hinweise bitte an die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: Landesstraße 3005, Anschlussstelle Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

