POL-MTK: Einbruch in Keller +++ Diebstahl von Altmetall +++ Bargeld aus PKW entwendet +++ Verkehrskontrollen in Flörsheim

Hofheim (ots) - 1) Verdächtige Personen in Eschborn Eschborn, Unter den Tannen, Samstag, 20.08.2022, 03:40 Uhr (th) Am frühen Samstagmorgen erhielt die Polizei über Notruf die Mitteilung über vier verdächtige Personen in Eschborn. Ersten Erkenntnissen zur Folge sollen die vier schwarz gekleideten Personen sich Zutritt zu mehreren Garagen und Schuppen verschafft ...

mehr