Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rangelei zwischen Vater und Sohn endet mit Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Vater und Sohn ist am Mittwoch in der Innenstadt ein Streit eskaliert. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen saß der 15-Jährige zur Mittagszeit mit Freunden vor dem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Als sein Vater dort auftauchte kam es zum Disput, der in einer Rangelei zwischen den beiden endete. Hierbei soll der 52-Jährige seinen Sprössling gepackt und gewürgt haben. Passanten gingen dazwischen und trennten die Streitenden. Bei der Auseinandersetzung wurde die Jacke des Vaters beschädigt, und sein Sohn klagte danach über Schmerzen am Hals und den Armen. Eine Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und leitete Ermittlungsverfahren ein. Der 52-Jährige kam einem erteilten Platzverweis nach. |erf

